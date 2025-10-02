Olimpiadi Milano-Cortina, le camere degli atleti senza letti di cartone ma molto spartane: perché non ci saranno sedie e scrivanie nelle stanze

A prima vista le stanze del Villaggio potrebbero sembrare “povere”: letto, armadio, comodino, stop. Mancano sedie e scrivanie, ma la scelta non è dovuta al risparmio: è una questione di tempi. Gli arredi sono già quelli definitivi, e aggiungere elementi inutili durante le Olimpiadi avrebbe rallentato la riconversione. Finite le gare, in soli quattro mesi il complesso si trasformerà infatti in uno studentato moderno, con mobili completi e spazi di studio.

