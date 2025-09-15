Notte Europea dei Ricercatori: a Roma esperimenti, giochi e segreti della scienza gratis. Cosa fare dal 20 al 27 Settembre

Dal 20 al 27 settembre torna la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, con una settimana intera di appuntamenti dedicati alla scienza in tutte le università del nostro Paese. Anche Roma ospiterà decine di attività pensate per coinvolgere adulti e bambini: giochi, laboratori, esperimenti e incontri con i ricercatori. Tutto completamente gratuito, in quello che è un vero e proprio viaggio tra scoperte e curiosità che trasforma la capitale in un grande laboratorio a cielo aperto.

