Notte Europea dei Ricercatori: a Roma esperimenti, giochi e segreti della scienza gratis. Cosa fare dal 20 al 27 Settembre
Dal 20 al 27 settembre torna la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, con una settimana intera di appuntamenti dedicati alla scienza in tutte le università del nostro Paese. Anche Roma ospiterà decine di attività pensate per coinvolgere adulti e bambini: giochi, laboratori, esperimenti e incontri con i ricercatori. Tutto completamente gratuito, in quello che è un vero e proprio viaggio tra scoperte e curiosità che trasforma la capitale in un grande laboratorio a cielo aperto.
Notte Europea dei Ricercatori: le esperienze al Campus Bio-Medico
Partiamo dall’Università Campus Bio-Medico di Roma, che per la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici aprirà le sue porte con una serie di attività interattive su robotica, alimentazione, intelligenza artificiale e applicazioni mediche. I visitatori potranno sperimentare tecnologie all’avanguardia e scoprire come la ricerca migliori la vita quotidiana.
Università Roma Tre e Tor Vergata: mostre ed eventi
L’Università Roma Tre propone laboratori, mostre e micro-eventi scientifici per tutte le età. Tor Vergata, invece, accompagna i visitatori in visite guidate all’Orto Botanico, un’occasione unica per conoscere biodiversità e natura da vicino insieme a biologi e ricercatori.
Il Museo Explora e l’esperienza ESA
Explora, il Museo dei Bambini, dedicherà un percorso speciale all’acqua, risorsa essenziale e meravigliosa da scoprire giocando. L’Agenzia Spaziale Europea, per la notte del 26 settembre, offrirà invece un ricco programma per esplorare lo spazio e capire come le missioni spaziali migliorino la vita di tutti i giorni.
