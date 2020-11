Fabrizio Corona sceglie Non è l’Arena di Massimo Giletti per tornare in tv. Domenica sera, l’ex re dei paparazzi è stato ospite, in collegamento da casa sua dove si trova agli arresti domiciliari, per parlare delle sue lunghe vicende giudiziarie. In collegamento anche la madre, mentre in studio non è voluta mancare la sua ex fidanzata, Asia Argento.

Foto: Kikapress