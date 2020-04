Torna Non è la Rai su Mediaset Extra

Bellezza bruna e mediterranea, Miriana era amatissima dai fan di Non è la Rai: dopo la fine del programma ha continuato a lavorare a lungo in tv, come velina di Striscia la notizia ma anche al fianco del grande Mike Bongiorno come valletta a La ruota della fortuna. Miriana ha condotto anche La Corrida insieme a Corrado e Pressing insieme a Raimondo Vianello.

Miriana è anche una scrittrice di discreto successo: nel dicembre 2013 ha pubblicato un libro per bambini, Le fiabe colorate di Miriana, devolvendo gli incassi in beneficenza. Nel 2016 ha pubblicato un racconto all’interno della raccolta curata da Giorgio Panariello “So che ci sarai sempre. Lettere d’amore ai cani della nostra vita”, mentre nel 2019 ha pubblicato il suo primo romanzo, intitolato La donna bonsai, edito da Baldini&Castoldi.