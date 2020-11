“Quelli di Mediaset sono stati di una professionalità enorme. Ci hanno fatto i tamponi, ci hanno accompagnato al trucco senza avere affollamenti, quindi io in una stanza e mia madre in un’altra. Però noi non stavamo bene, avvertivamo questa cosa che non andava bene. C’era un tema di cui avremmo dovuto parlare, ma in Italia stanno succedendo molte cose. Io e mia mamma siamo abituate a dire cavolate e siamo sempre state libere di dire tutto quello che ci passa per la testa, ma saremmo state limitate ieri sera”, hanno spiegato Wanna e Stefania in una diretta social.