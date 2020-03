Non è la D'Urso, Fernanda Lessa ed il marito ospiti in studio.

Da Twitter a Instagram, la rabbia sui social ha avuto il sopravvento. Gli utenti si chiedono come sia possibile che sia permesso far uscire la modella ed il marito per raggiungere Barbara D’Urso in studio.

Fernanda+compagno si sono spostati per andare dalla D’Urso. Io fermata OGNI GIORNO come una criminale per andare in ospedale a lavorare. Bambini chiusi in casa da 20 gg, ma è necessario che la Lessa vada a prendersi il gettone in tv? A sta gente non la controlla nessuno? #gfvip — nikki (@nikkibsb) March 30, 2020

E ancora qualcun altro domanda: “Perché Fernanda Lessa si è potuta spostare da casa per andare in studio? Fa un lavoro essenziale per l’Italia? #noneladurso”.