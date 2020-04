Mediaset cambia il Palinsesto per la Pasqua

Cambia il palinsesto delle tv generaliste per la settimana di Pasqua: venerdì 10 Canale 5 propone un film, “Quasi amici” e sabato 11 l’ormai consueto appuntamento con le repliche di Ciao Darwin 8. Domenica 12 invece non ci sarà Barbara D’Urso con il suo Live: nel giorno di Pasqua l’ammiraglia Mediaset lascia a casa la conduttrice e dà spazio al film “Il Papa Buono”, diretto da Ricky Tognazzi. Si tratta in realtà di una miniserie in due puntate che racconta la storia di Papa Giovanni XXIII, interpretato da Bob Hoskins: risale al 2003 ed è stato molto amato dal pubblico. Barbara D’Urso tornerà con “Live-Non è la D’Urso” la domenica successiva.