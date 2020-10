William e Harry ai ferri corti?

È Robert Lacey a esplorare quando e come i rapporti tra William e Harry si sono incrinati. Lo fa nel libro “Battle of Brothers: William, Harry and the Inside Story of a Family in Tumult”. Secondo lo storico reale, la ‘battaglia dei fratelli’ ha avuto inizio con l’arrivo di Meghan, che ha stravolto gli equilibri di famiglia e di Palazzo.

Foto: Kikapress