Se oggi si vocifera che Noemi Bocchi sia la nuova fidanzata di Francesco Totti dopo la separazione da Ilary Blasi, spunta una ex relazione della donna con Gianfranco Apicerni, attuale postino di C’è posta per te, ex tronista di Uomini & Donne e calciatore di Campioni – Il sogno.

Photo Credits: Kikapress