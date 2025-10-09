Mostre Roma ottobre 2025: al Ninfeo di Villa Giulia torna a scorrere l’acqua nell’ottava meraviglia del mondo con 'The Eternal Duality'

La mostra è composta da nove installazioni biomorfiche composte da motori, lamiere e carta impermeabile, che dialogano con l’architettura rinascimentale del Ninfeo. L’artista, nato a Tokyo nel 1983, intreccia materiali industriali e origami per riflettere sulla fragilità del presente. Il suono, parte integrante delle opere, evoca la vitalità della vita quotidiana.

“Questo progetto dimostra come il dialogo tra epoche e linguaggi differenti possa generare nuove prospettive. L’arte contemporanea qui non è sovrapposta al passato, ma lo rinnova e lo amplifica, rendendolo vivo per il presente“, ha detto il direttore artistico, Riccardo Freddo.

Photo Credits: Roberto Apa