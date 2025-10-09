Mostre Roma ottobre 2025: al Ninfeo di Villa Giulia torna a scorrere l’acqua nell’ottava meraviglia del mondo con 'The Eternal Duality'
Roma torna ad ascoltare la voce dell’acqua e della bellezza: nel Ninfeo di Villa Giulia, dopo decenni di silenzio, le fontane tornano a scorrere grazie alla mostra “The Eternal Duality” di Keita Miyazaki. Un dialogo tra Rinascimento e arte contemporanea che trasforma uno dei luoghi più scenografici della città in un simbolo di rinascita. Scopriamo insieme di cosa si tratta!
Photo Credits: Roberto Apa
L’acqua e la rinascita: un dialogo tra epoche e culture
Dal 10 ottobre al 2 novembre 2025, il Ninfeo del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia accoglie la personale dell’artista giapponese Keita Miyazaki, a cura di Pier Paolo Scelsi e Ilaria Cera e la direzione artistica di Riccardo Freddo. L’acqua, tornata a scorrere dopo un lungo restauro, diventa protagonista e metafora di rigenerazione: un ponte vivo tra memoria e futuro.
Photo Credits: Roberto Apa
Le sculture di Keita Miyazaki tra fragilità e poesia
La mostra è composta da nove installazioni biomorfiche composte da motori, lamiere e carta impermeabile, che dialogano con l’architettura rinascimentale del Ninfeo. L’artista, nato a Tokyo nel 1983, intreccia materiali industriali e origami per riflettere sulla fragilità del presente. Il suono, parte integrante delle opere, evoca la vitalità della vita quotidiana.
“Questo progetto dimostra come il dialogo tra epoche e linguaggi differenti possa generare nuove prospettive. L’arte contemporanea qui non è sovrapposta al passato, ma lo rinnova e lo amplifica, rendendolo vivo per il presente“, ha detto il direttore artistico, Riccardo Freddo.
Photo Credits: Roberto Apa
Un percorso tra Ninfeo, Grotta e Sala dello Zodiaco
La mostra si sviluppa in quattro spazi: dal Ninfeo alla Grotta dell’Acqua Virgo, dalla Loggia dell’Ammannati alla Sala dello Zodiaco. Qui, opere come Tree of Division, Quantum Consequences e Subliminal Dream si confrontano con affreschi e simboli cosmici, andando a formare un itinerario immersivo tra storia, materia e luce.
Photo Credits: Roberto Apa
Un progetto condiviso tra istituzioni e visioni
Realizzata con il coordinamento di LoveItaly – IUVART e la direzione artistica di Riccardo Freddo, “The Eternal Duality” nasce come progetto corale tra istituzioni e artisti. Per Francesca Grassi di LoveItaly, la mostra è “un ponte tra passato e presente che restituisce ai giovani il compito di rinnovare la memoria attraverso l’arte”.
Photo Credits: Roberto Apa
È il primo e vero “teatro d’acque” di Roma: si trova proprio a Villa Giulia. Lo hai mai visitato?
Sapevi che Villa Giulia fu costruita in appena un anno, tra il 1550 e il 1551, per volere di papa Giulio III? Progettata da Vasari, Ammannati e Vignola, era così scenografica da essere soprannominata “l’ottava meraviglia del mondo”. Il Ninfeo, cuore spettacolare della villa, è il primo “teatro d’acque” di Roma, dove architettura e fontane si fondono in un’armonia perfetta.
Photo Credits: Roberto Apa