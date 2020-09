Nina Moric e il caso del gatto dal veterinario

Andiamo con ordine. Dall’interno dell’automobile, la Nina Moric ha raccontato di essere arrivata presso il suo veterinario di fiducia per sottoporre ad una visita il suo gatto, Moon. Si è accorta, però, di non averlo portato con sé.

“Tutto sotto controllo – ha esordito la showgirl in una Instagram Stories – sono davanti al veterinario… ma ho dimenticato il mio gatto a casa! Lo giuro, non mi è mai successo prima. Mi sa che ci vado io a fare un controllino! Che disastro! Troppe cose per la testa!”

Foto: Kikapress