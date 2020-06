Totti e Ilary a pranzo con amici

“Giornata tra amici” scrive lo sportivo, mentre tutti nelle immagini sorridono davanti all’obiettivo. Tra i protagonisti delle foto, anche Francesco Totti e Ilary Blasi che, come tutti gli altri presenti, non indossano protezioni, come invece avevano fatto in occasione della passeggiata nel centro storico di Roma. Non solo: stanno tutti stretti gli uni con gli altri.

Foto: Kikapress