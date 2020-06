New Amsterdam anticipazioni: si riparte il 4 giugno

Mentre in Italia riprendono i nuovi episodi di New Amsterdam, negli Usa, la seconda stagione della serie è già terminata. In anticipo, però, a causa della pandemia coronavirus. Nel famoso medical drama era stata inserita anche una puntata dedicata all’emergenza Covid-19 ma non si è fatto in tempo a mandarla in onda. Se ne riparlerà nella terza stagione, quando si capirà come andranno a finire le storie su cui è incentrata la serie tv.

Chi ha avuto modo di vedere il finale forzato ha avuto come l’impressione che le cose vengano lasciate in sospeso. Soprattutto la vita sentimentale di Max Goodwin…

