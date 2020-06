Torna l'appuntamento con New Amsterdam 2

Nel quattordicesimo episodio, Sabbath, Max deve fare i conti con i tagli economici necessari per far sopravvivere l’ospedale e cerca di risparmiare dove può senza che i pazienti ne risentano. Seguendo questo progetto, invia Reynolds in Messico per eseguire un intervento di peacemaker, in modo da risparmiare sui costi, ma proprio questo viaggio lo porterà a scoprire qualcosa che non avrebbe voluto sapere. Un collega messicano infatti gli riferisce che Reynolds vuole andarsene dal New Amsterdam e Max va in crisi: non è pronto a separarsi da lui.