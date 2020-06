New Amsterdam 2, finisce la seconda stagione su Canale 5

New Amsterdam termina quindi con la diciottesima puntata, composta da due episodi, “Decollo” e “Questione di secondi”.

Nel primo, “Decollo”, il dottor Goodwin conosce il mondo del crowfounding in modo molto particolare: appare in un video lanciato da un paziente sulla piattaforma “Go Found me” e scopre che molti altri pazienti utilizzano questo sistema per riuscire a pagarsi le cure. Tutto l’episodio accompagna il dottor Reynolds verso la partenza definitiva verso San Francisco: poco prima di andar via, quando tutti credevano che fosse già partito, compie un ultimo atto eroico.