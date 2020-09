Netflix ha acquisito i diritti del film Cuties, scatenando polemiche

Netflix ha acquisito i diritti per la trasmissione del film francese “Mignonnes” (in inglese “Cuties”), film del 2000 diretto da Maïmouna Doucouré, vincitore del premio per la migliore regia al Sundance Film Festival: il film è disponibile sulla piattaforma dal 9 settembre ma in realtà da molto prima l’opinione pubblica si era mobilitata contro la pellicola.