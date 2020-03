Tom Hanks ha in coronavirus

Rudy Gobert. La sua storia sembra veramente una parabola: il cestista francese recentemente, in una conferenza stampa, aveva infatti ironizzato sul coronavirus, prendendo in giro i giornalisti che avevano mantenuto giustamente le distanze di sicurezza. Una situazione surreale, secondo il Rudy Gobert che però infine si è dimostrata provvidenziale per tutti i presenti in sala. L’atleta, infatti, senza minimamente seguire le regole, anzi reputandole esagerate e fuori luogo, aveva toccato tutti i microfoni presenti sulla scrivania.