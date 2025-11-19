Natale 2025 vicino Milano: i Beni FAI si accendono con eventi magici, presepi e castelli da non perdere
Il Natale 2025 piano piano si avvicina e porta con sé un’atmosfera speciale fatta di luci, tradizioni e luoghi che sembrano usciti da una fiaba, soprattutto nei Beni FAI vicino Milano. Tra castelli, ville affacciate sul lago, antichi monasteri e piccoli borghi, la magia delle feste prende forma attraverso presepi d’autore, laboratori creativi ed esperienze da vivere con tutta la famiglia. Un viaggio nella meraviglia a pochi chilometri dalla città.
Photo Credits: Shutterstock
Presepi d’autore e luoghi che raccontano il Natale
Nei dintorni di Milano, il percorso più suggestivo è quello che intreccia arte, devozione e natura. A Villa del Balbianello a Tremezzina (CO), le scene presepiali curate dall’Associazione Italiana Amici del Presepio rendono omaggio alla tradizione italiana e diventano protagoniste di due serate speciali, immerse nell’incanto del Lago di Como. Poco distante, a Villa Fogazzaro Roi a Oria (Valsolda, CO), il Natale si fa intimo grazie ai piccoli presepi familiari esposti nelle stanze della dimora, un tuffo nella semplicità di un tempo.
Photo Credits: Shutterstock
I presepi d’autore vicino Milano
Il cuore più autentico della tradizione napoletana pulsa invece a Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (VA), dove il presepe donato dai maestri Giuseppe e Marco Ferrigno – eredi della storica bottega di via San Gregorio Armeno – trasporta i visitatori tra vicoli, botteghe e figure scolpite con maestria. A pochi chilometri, la Chiesa di Santa Maria foris portas a Castelseprio (VA) svela un vero “presepe dipinto”: un ciclo di affreschi ispirato ai vangeli apocrifi che racconta la Natività con colori e gesti carichi di umanità, visitabile con una guida dedicata. Il percorso prosegue poi al vicino Monastero di Torba a Gornate Olona (VA), dove la suggestione del Natale incontra la storia di un luogo millenario.
Photo Credits: Shutterstock
Laboratori, visite speciali e appuntamenti per tutta la famiglia
Il calendario FAI offre anche attività pensate per i più piccoli e per chi ama creare con le proprie mani. A Villa e Collezione Panza a Varese sarà possibile cimentarsi nella realizzazione di decorazioni natalizie utilizzando materiali naturali o di riciclo: un laboratorio che unisce creatività e sensibilità ambientale.
Photo Credits: Shutterstock
Dall’evento dedicato a Santa Lucia alle attività del monastero di Torba
Non manca un momento dedicato all’attesa più amata dai bambini del Nord: a Palazzo Moroni a Bergamo, un appuntamento speciale accompagnerà i piccoli visitatori verso la notte di Santa Lucia, tra racconti, atmosfere soffuse e tradizioni da riscoprire. Il Monastero di Torba, oltre alla sua storia e ai suoi affreschi, ospita inoltre attività che completano l’esperienza natalizia in un contesto che profuma di antico e di autentico.
Photo Credits: Shutterstock