Il video che lascia Nancy Brilli senza parole

Non tutti rispettano le misure di contenimento del coronavirus: bisogna stare a casa e uscire solo per esigenze urgenti. Portare il cane a spasso per fargli fare i bisognini è permesso a patto che la passeggiata duri poco, che avvenga nei pressi della propria abitazioni e che l’animale sia vero!

A Sassari i vigili urbani sono incappati in un uomo che ha cercato di ‘evadere’ dall’isolamento, uscendo con un peluche…

Foto: Kikapress