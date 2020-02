‘Questa è casa mia, non un museo’, Vasco Rossi sbotta su Instagram

Tutto nasce dall’idea di un imprenditore veneziano, che vuole trasformare Zocca, la città natale di Vasco, in una sorta di “Tempio del rock”: un’idea che porterebbe solo bene alla cittadina emiliana, che già con l’installazione delle luminarie dedicate ad Albachiara ha avuto un’impennata turistica di rilievo. L’idea è anche molto più ampia e prevede la collaborazione di altre star della musica di origine emiliana, come Ligabue, Morandi, Cremonini, Nek, Guccini e via dicendo.