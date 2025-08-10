Roma ad agosto senza folla: il museo segreto che puoi avere (quasi) tutto per te

Stiamo parlando del Museo Napoleonico, situato al pianterreno del Palazzo Primoli e che custodisce la raffinata collezione di Giuseppe Primoli (discendente dei Bonaparte). Il museo è composto da arredi, dipinti, oggetti e cimeli della dinastia imperiale e l’ingresso è gratuito! Si trova a due passi dal Tevere e da Castel Sant’Angelo, ma mantiene un’atmosfera decisamente raccolta.

Photo Credits: Shutterstock