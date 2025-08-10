Roma ad agosto senza folla: il museo segreto che puoi avere (quasi) tutto per te
Agosto è il mese ideale per scoprire un angolo raccolto nel cuore di Roma: c’è infatti un piccolo museo che, a pochi passi dai luoghi più iconici e affollati della Capitale, offre tranquillità, frescura e un’esperienza quasi esclusiva, lontano dalle folle.
Photo Credits: Shutterstock
Un gioiello nascosto tra Tevere e Castel Sant’Angelo: il Museo Napoleonico
Stiamo parlando del Museo Napoleonico, situato al pianterreno del Palazzo Primoli e che custodisce la raffinata collezione di Giuseppe Primoli (discendente dei Bonaparte). Il museo è composto da arredi, dipinti, oggetti e cimeli della dinastia imperiale e l’ingresso è gratuito! Si trova a due passi dal Tevere e da Castel Sant’Angelo, ma mantiene un’atmosfera decisamente raccolta.
Photo Credits: Shutterstock
Perché in agosto è particolarmente suggestivo visitare il Museo Napoleonico di Roma
Ad agosto, molti romani lasciano la Capitale per le vacanze e i turisti si concentrano nei luoghi più famosi. Questo insieme di situazioni fa sì che il Museo Napoleonico sia un’oasi di calma, in cui esplorare ogni stanza con calma — e godersi anche il fresco delle sale climatizzate — senza fretta né folla.
Photo Credits: Shutterstock
I Bonaparte come non li avete mai visti
Il museo nasce dalla volontà privata di Giuseppe Primoli, che nel 1927 donò al Comune di Roma la sua collezione imperiale, con il desiderio di presentare la famiglia Bonaparte da un punto di vista più intimo e familiare. Una curiosità: all’interno si conserva un tabacchino appartenuto a Luigi XVIII, che Napoleone prese con sé dopo il ritorno dall’Elba — simbolo della tensione tra restaurazione e leggenda imperiale.
Photo Credits: Shutterstock
Altri due luoghi tranquilli da visitare nelle vicinanze
Nelle vicinanze, vi sono altri due luoghi poco affollati ideali per proseguire una visita rilassante: il Chiostro del Bramante, raffinato spazio espositivo rinascimentale spesso tranquillo, e il Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, con la sua collezione di antichità egizie, greche e romane.
Photo Credits: Shutterstock