Un gioiello nascosto nel cuore di Roma

Oggi la Casina delle Civette è diventata il Museo delle Civette, una delle mete più affascinanti di Roma per chi ama l’arte, l’architettura e la storia. Passeggiare tra le sue stanze significa fare un viaggio nel tempo: mosaici, stucchi, vetrate e intarsi raccontano la passione di Giovanni Torlonia per l’esoterismo e il simbolismo. Immerso nel verde di Villa Torlonia, questo luogo è perfetto per chi cerca un angolo silenzioso e incantato, lontano dal caos cittadino.

Foto: Alessia Malorgio