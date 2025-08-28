Come entrare gratis ai Musei Vaticani il 31 agosto: guida pratica per visitatori

Visitare i Musei Vaticani è un’esperienza unica davvero ma non tutti sanno che esiste un’occasione speciale per accedervi senza pagare alcun biglietto. Ogni anno, in alcuni giorni ben individuati dal calendario vaticano, le porte di questo straordinario scrigno d’arte e religiosità si aprono gratuitamente per accogliere turisti e romani, “urbe et orbi”. Abbiamo approntato una guida pratica per non lasciarsi sfuggire l’appuntamento.

LEGGI ANCHE: — Il corridoio nascosto dei Musei Vaticani che ti porta in tutta Italia in pochi secondi

Photo Credits: Alessia Malorgio