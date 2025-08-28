Come entrare gratis ai Musei Vaticani il 31 agosto: guida pratica per visitatori
Visitare i Musei Vaticani è un’esperienza unica davvero ma non tutti sanno che esiste un’occasione speciale per accedervi senza pagare alcun biglietto. Ogni anno, in alcuni giorni ben individuati dal calendario vaticano, le porte di questo straordinario scrigno d’arte e religiosità si aprono gratuitamente per accogliere turisti e romani, “urbe et orbi”. Abbiamo approntato una guida pratica per non lasciarsi sfuggire l’appuntamento.
Photo Credits: Alessia Malorgio
Apertura gratuita l’ultima domenica del mese
I Musei Vaticani aprono gratuitamente l’ultima domenica di ogni mese, un evento che richiama migliaia di visitatori da tutto il mondo. Il 31 agosto sarà quindi possibile entrare senza biglietto e ammirare collezioni uniche, dalla Cappella Sistina alle Stanze di Raffaello, in una cornice speciale.
Photo Credits: Shutterstock
Prenotazioni online e lunghe code
L’ingresso gratuito può essere prenotato online, ma va ricordato che i posti disponibili si esauriscono rapidamente. Anche con prenotazione, la fila resta inevitabile: l’affluenza è sempre altissima e occorre armarsi di pazienza per accedere alle sale del museo in questa occasione straordinaria.
Photo Credits: Shutterstock
Consiglio utile: arrivare in anticipo
Data la grande affluenza, è fortemente consigliato arrivare con largo anticipo. Le code all’ingresso, soprattutto al mattino, possono diventare interminabili. Presentarsi presto è il modo migliore per ridurre l’attesa e garantirsi un accesso più agevole alle meraviglie custodite nei Musei Vaticani.
Photo Credits: Shutterstock
Un’occasione imperdibile per tutti
Se possibile, meglio scegliere un giorno feriale per apprezzare le opere senza folla. Ma l’apertura gratuita resta un appuntamento da non perdere: la Cappella Sistina con gli affreschi di Michelangelo, le Stanze di Raffaello, la Galleria delle Carte Geografiche e tanti altri capolavori rendono la visita un’esperienza unica e memorabile.
Photo Credits: Shutterstock