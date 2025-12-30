Tre musei poco conosciuti di Roma che meritano una visita diversa dal solito
Lo sappiamo bene: Roma è una città che non smette mai di sorprenderla e, anche se credete di conoscere già a memoria ogni suo angolo, c’è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Anche perché, accanto ai grandi musei che tutto il mondo celebra e conosce, ci sono anche alcuni luoghi meno battuti ma che riescono ad offrire delle esperienze culturali inaspettati e in certi casi del tutto fuori dagli schemi. Si tratta di spazi nei quali l’arte e la storia si intrecciano con un’atmosfera originale, regalandoci uno sguardo diverso sulla Capitale. Ma quali sono questi luoghi? Scopriamolo insieme.
Centrale Montemartini
Nata dal recupero di un’ex centrale termoelettrica dei primi del Novecento, la Centrale Montemartini è uno dei musei più sorprendenti di Roma. Si tratta di un luogo nel quale le sculture romane antiche dialogano con turbine e macchinari industriali, creando un contrasto visivo potentissimo. Tra ritratti imperiali, mosaici e statue monumentali, la visita si fa viaggio tra classicità e archeologia industriale.
Museo Giovanni Barracco
Nel cuore del centro storico, tra Campo de’ Fiori e Corso Vittorio Emanuele, il Museo Giovanni Barracco custodisce una preziosa collezione di scultura antica. Nato dalla donazione del barone Barracco allo Stato, espone opere egizie, greche, etrusche e romane in un contesto raccolto e silenzioso. Un museo ideale per chi ama osservare l’arte da vicino, senza fretta e lontano dalla folla.
Casa Museo Boncompagni Ludovisi
All’interno di una raffinata villa liberty nel Rione Ludovisi, la Casa Museo Boncompagni Ludovisi è dedicata alle arti decorative, alla moda e al costume tra Otto e Novecento. Abiti d’epoca, arredi, dipinti e oggetti di design raccontano il gusto e lo stile di un’epoca, mantenendo intatta l’atmosfera di una residenza aristocratica privata.