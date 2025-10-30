Musei gratis a Roma il 2 novembre: ma attento al calendario — il Colosseo sarà gratuito in un altro giorno

Ottobre è ormai agli sgoccioli ma novembre comincia con una bella notizia per chi ama la storia, l’arte e la cultura: la città di Roma aprirà gratuitamente le porte dei suoi musei civici e di diverse aree archeologiche della Capitale. Ma attenzione — non tutti i monumenti più famosi rientrano nell’iniziativa. E il Colosseo, ad esempio, avrà una data diversa per l’ingresso gratuito.

LEGGI ANCHE:– Roma, riapre il tunnel segreto del Colosseo: sulle orme dell’imperatore Commodo

Photo Credits: Shutterstock