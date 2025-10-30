Musei gratis a Roma il 2 novembre: ma attento al calendario — il Colosseo sarà gratuito in un altro giorno
Ottobre è ormai agli sgoccioli ma novembre comincia con una bella notizia per chi ama la storia, l’arte e la cultura: la città di Roma aprirà gratuitamente le porte dei suoi musei civici e di diverse aree archeologiche della Capitale. Ma attenzione — non tutti i monumenti più famosi rientrano nell’iniziativa. E il Colosseo, ad esempio, avrà una data diversa per l’ingresso gratuito.
2 novembre 2025: ingresso gratuito nei musei civici di Roma
Domenica 2 novembre torna l’appuntamento con la prima domenica del mese ad accesso gratuito, promosso da Roma Capitale e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Sarà l’occasione perfetta per scoprire il patrimonio storico, artistico e archeologico della città, dalle sale dei musei capitolini alle aree monumentali. Le visite guidate gratuite a Palazzo Senatorio, sul Campidoglio, accompagneranno i visitatori tra sale affrescate e antiche vestigia della Roma medievale e rinascimentale.
I musei che si potranno visitare gratis
Il 2 novembre si potranno visitare liberamente i Musei Capitolini, i Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, il Museo dell’Ara Pacis, la Centrale Montemartini, il Museo di Roma a Palazzo Braschi e il Museo di Roma in Trastevere. Apriranno gratuitamente anche la Galleria d’Arte Moderna, i Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca e Casino dei Principi), il Museo Civico di Zoologia, il Museo della Forma Urbis e l’Area Sacra di Largo Argentina.
Ingresso gratuito all'area archeologica del Circo Massimo e dei Fori Imperiali
Tra i luoghi aperti gratuitamente figurano anche le aree archeologiche del Circo Massimo e dei Fori Imperiali, visitabili rispettivamente dalle 9.30 alle 16 e dalle 9 alle 16.30. Un’occasione unica per passeggiare tra i resti dei fasti imperiali e respirare la storia di Roma antica nel cuore della città, magari approfittando del clima autunnale per una giornata di cultura all’aria aperta.
Attenzione: il Colosseo sarà visitabile gratis un altro giorno
Chi invece vuole entrare gratuitamente nel Colosseo, però, dovrà attendere qualche giorno in più. Il Parco Archeologico del Colosseo non sarà infatti gratuito domenica ma martedì 4 novembre 2025, come annunciato dal Ministero della Cultura.
