Mostre gratis a Roma per una settimana: esperienze immersive, AI e capolavori da Michelangelo in poi

Negli spazi dell’Accademia di Belle Arti di Roma – dal 16 al 21 febbraio – l’arte si prepara a diventare un’esperienza diretta. Mostre e installazioni metteranno in dialogo AI e creatività, coinvolgendo i visitatori in ambienti multisensoriali e partecipativi: realtà virtuale, dispositivi interattivi e opere generative ci mostreanno come la tecnologia possa ampliare l’immaginazione e stimolare nuove domande sul rapporto tra uomo e macchina.

Photo Credits: Juri Ciani