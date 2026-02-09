Mostre gratis a Roma per una settimana: esperienze immersive, AI e capolavori da Michelangelo in poi
Roma si prepara a dedicare una settimana all’arte gratuita trasformando musei e accademie in un vero e proprio laboratorio aperto tra installazioni immersive, intelligenza artificiale, realtà virtuale e capolavori che vanno da Michelangelo a Tiziano che invitano il pubblico a scoprire l’arte come processo vivo, tra storia, tecnologia e nuove forme di conoscenza.
Photo Credits: Veronica Parrinello
Arte immersiva e intelligenza artificiale: quando il pubblico entra nell’opera
Negli spazi dell’Accademia di Belle Arti di Roma – dal 16 al 21 febbraio – l’arte si prepara a diventare un’esperienza diretta. Mostre e installazioni metteranno in dialogo AI e creatività, coinvolgendo i visitatori in ambienti multisensoriali e partecipativi: realtà virtuale, dispositivi interattivi e opere generative ci mostreanno come la tecnologia possa ampliare l’immaginazione e stimolare nuove domande sul rapporto tra uomo e macchina.
Photo Credits: Juri Ciani
Dai processi creativi di Michelangelo a Tiziano: l’arte resa visibile
Un filo rosso lega i grandi maestri del passato alle tecnologie del presente. Progetti espositivi dedicati a Michelangelo Buonarroti, Sebastiano del Piombo e Tiziano utilizzano imaging avanzato, AI e riproduzioni gigapixel per rendere visibili le fasi nascoste della creazione artistica. Il pubblico potrà così esplorare ripensamenti, stratificazioni e idee che normalmente restano invisibili.
Photo Credits: Noemi Zappalà
Musei e accademie come un’unica mostra diffusa
La settimana romana dell’arte gratuita si sviluppa come una mappa urbana: dall’Accademia ai Musei Capitolini, fino al Conservatorio di Santa Cecilia. Ogni luogo ospita un tassello diverso di un racconto condiviso, dove mostre, performance e musica dialogano tra loro. Un’occasione per vivere Roma non solo come città del patrimonio, ma come spazio di sperimentazione culturale contemporanea.
Photo Credits: via Abaroma
Come nasce un’opera d’arte? A Roma il convegno internazionale con Louvre, Met e Prado (iscrizione gratuita)
Ad aprire idealmente la settimana è il convegno internazionale “La genesi dell’opera d’arte attraverso processi innovativi e sperimentali”, ospitato dall’Accademia di Belle Arti di Roma. Studiosi e ricercatori provenienti da istituzioni come Louvre, Metropolitan Museum e Prado si confrontano sul fare artistico come processo, tra diagnostica avanzata, nuove tecnologie e metodologie sperimentali.
L’ingresso è gratuito con iscrizione al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7_d1r41Hcw7drTagDQP9sa1_6CrY7HnllBhbO4VsDATJTEA/viewform?fbzx=-7570029750660152211.
Photo Credits: Monkeys Video Lab