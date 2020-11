Amato dal pubblico e apprezzato dai colleghi, Gigi Proietti lascia un ricordo indelebile nel cuore di tutti. Anche Enrico Brignano è sempre stato un suo grande fan. Tempo fa, a La vita in diretta, l’attore confessò che incontrò il grande mattatore nel 1985 mentre faceva il militare a Chieti. Enrico frequentava una scuola di dizione e insieme ad altri allievi lo incontrarono. Era talmente emozionato, Brignano, che proprio quando arrivò il turno di potergli parlare da vicino si rifugiò in bagnò fino alla fine dell’evento. Col tempo la timidezza è andata via, ma non la sua passione per Proietti. Tant’è che alla fine i due si ritrovarono quando Brignano decise di frequentare la sua scuola.

Foto: Kikapress