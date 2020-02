Morgan ospite da Barbara D'Urso dopo lo scandalo

Il clamoroso abbandono del palco da parte di Bugo durante l’esibizione sanremese ha tenuto banco nelle ore immediatamente successive alla fine del 70° Festival: Morgan ha raccontato la sua verità in conferenza stampa ma anche in diverse interviste e Bugo ha fatto lo stesso, presenziando alla Domenica In di Mara Venier in diretta dall’Ariston.

Morgan però ha pensato di raccontare la sua storia anche altrove e precisamente nel salotto della “concorrenza”, a Domenica Live da Barbara D’Urso: un bello scoop per la conduttrice Mediaset, che poteva portare nelle sue sfere la storia proprio in quel momento sulla bocca di tutti.