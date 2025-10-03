Non è San Pietro né Piazza di Spagna: il monumento più visitato di Roma ti sorprenderà
Roma è una delle città più visitate al mondo, ma qual è il monumento che ogni anno ospita più turisti? Vi sorprenderà, ma c’è un luogo della Capitale che batte tutti i record e registra più visitatori del Colosseo, di Piazza San Pietro e di Piazza di Spagna. Anche perché non si entra con un biglietto. Simbolo mondiale, amato dai turisti (e messo a dura prova dal successo), se non avete ancora capito qual è, andiamo alla scoperta del luogo più affollato di Roma!
Roma da record: boom di turisti e sfida all’overtourism
I dati del 2024 hanno fatto sì che Roma superasse ogni aspettativa registrando oltre 51 milioni di presenze e più di 13 miliardi di euro generati dal turismo. Numeri da capogiro che raccontano una città sempre più amata, ma anche sempre più affollata. Ed è proprio l’overtourism la sfida più grande della Capitale.
Colosseo e Pantheon: giganti a pagamento
Il Colosseo resta il re indiscusso dei siti a biglietto, con 14,7 milioni di ingressi nel 2024 e incassi da record. Subito dietro, il Pantheon, che da quando è diventato a pagamento, ha superato i 4 milioni di visitatori. Due colossi sotto controllo, regolati da tornelli e orari fissi. Ma c’è un altro luogo, gratuito e accessibile a ogni ora, che oggi rappresenta la vera sfida logistica della città.
Il monumento più affollato: la sorpresa nel cuore di Roma
Il monumento più visitato della Capitale non è la Basilica di San Pietro né Piazza di Spagna: è un gioiello barocco incastonato in uno spazio minuscolo, calamita per i selfie e simbolo virale su Instagram. Ogni giorno, tra 10 e 12mila persone si affacciano sul suo bordo, spesso solo per un minuto e una foto. Un continuo via vai che genera ressa, stress urbano e, al tempo stesso, un flusso di emozioni e monetine: oltre 3.000 euro al giorno, devoluti in beneficenza. Stiamo parlando ovviamente della Fontana di Trevi!
