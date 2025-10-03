Non è San Pietro né Piazza di Spagna: il monumento più visitato di Roma ti sorprenderà

Roma è una delle città più visitate al mondo, ma qual è il monumento che ogni anno ospita più turisti? Vi sorprenderà, ma c’è un luogo della Capitale che batte tutti i record e registra più visitatori del Colosseo, di Piazza San Pietro e di Piazza di Spagna. Anche perché non si entra con un biglietto. Simbolo mondiale, amato dai turisti (e messo a dura prova dal successo), se non avete ancora capito qual è, andiamo alla scoperta del luogo più affollato di Roma!

Photo Credits: Shutterstock