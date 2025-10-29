Roma, svelato il monumento più visitato d’Italia (e no, non è il Colosseo)
Se pensiamo a Roma ci viene subito in mente il Colosseo, simbolo eterno della Capitale e dell’Italia. Tuttavia, i dati più recenti ci rivelano che non è il monumento più visitato d’Italia. Sia chiaro: si trova a Roma, ma non è l’anfiteatro Flavio. Si tratta invece di un altro luogo della Città Eterna che – iconico, romantico e senza tempo – si prende tutti i primati. E magari possiamo andare a visitarlo nel weekend del 1° novembre.
Roma: il weekend di Ognissanti nella Capitale
In questo 2025 il 1° novembre cade di sabato, quindi non ci sarà un vero ponte di Ognissanti. Ma per tanti sarà comunque un’occasione perfetta per concedersi un fine settimana tra arte e cultura. E quale meta migliore di Roma, che anche in un solo weekend riuscirà a regalarci meraviglie a ogni angolo? Dal Tridente al Vaticano, la Capitale è il museo a cielo aperto ideale per chi cerca un viaggio breve ma indimenticabile.
Non è il Colosseo, ma è a Roma il monumento più visitato d’Italia
Secondo una recente statistica che ha analizzato oltre duemila opere d’arte e monumenti italiani, la palma del più visitato d’Italia non va al Colosseo. Il primato spetta invece alla Fontana di Trevi, capolavoro barocco che incanta il mondo intero da quasi tre secoli. Realizzata tra il 1732 e il 1759, è una delle opere più fotografate e amate al mondo, simbolo del romanticismo romano e dell’incontro tra arte, acqua e mito.
Perché è Fontana di Trevi il monumento più visitato?
Fontana di Trevi batte il Colosseo anche grazie a un semplice dettaglio: non bisogna pagare un biglietto per visitarlo! Una caratteristica che fa sì che tutti coloro che ci passano davanti decidano di fare una capatina di fronte alla monumentale opera di Nicola Salvi.
Il fascino eterno della Fontana di Trevi
La sua fama è legata anche al cinema: da “La dolce vita” di Federico Fellini a decine di altri film che ne hanno esaltato la bellezza scenografica. Ma ciò che la rende unica è la leggenda delle monete: gettarne una con la mano destra, con le spalle rivolte a Palazzo Poli e occhi chiusi, garantirebbe il ritorno nella Città Eterna. Un rito che ogni giorno milioni di turisti ripetono, trasformando la Fontana di Trevi non solo nel monumento più visitato, ma anche in quello più desiderato d’Italia.
