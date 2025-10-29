Roma, svelato il monumento più visitato d’Italia (e no, non è il Colosseo)

Secondo una recente statistica che ha analizzato oltre duemila opere d’arte e monumenti italiani, la palma del più visitato d’Italia non va al Colosseo. Il primato spetta invece alla Fontana di Trevi, capolavoro barocco che incanta il mondo intero da quasi tre secoli. Realizzata tra il 1732 e il 1759, è una delle opere più fotografate e amate al mondo, simbolo del romanticismo romano e dell’incontro tra arte, acqua e mito.

