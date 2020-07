Mork e Mindy, un successo indimenticabile

Oggi Pam ha 69 anni e certamente è diversa dalla ragazzina di Mork e Mindy, che in uno slancio di generosità decideva di ospitare in soffitta l’alieno arrivato sulla Terra in un’astronave a forma di uovo: è una donna molto giovanile e ancora bellissima alla soglia dei 70 anni, con due splendidi figli e un grande impegno nel sociale. E’ infatti portavoce per l’America dell’associazione “Big Brother Big Sister”, una delle no-profit più grandi nel settore del mentoring giovanile.