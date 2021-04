Mila e Monica Vitti: la stessa triste malattia

Nei giorni in cui si piange la scomparsa di Milva, inevitabilmente il pensiero comune arriva fino a Monica Vitti, che condivide purtroppo la stessa triste malattia che ha colpito La Rossa anni fa. Lo scorso marzo, Milva si era sottoposta al vaccino per combattere il Covid e alcuni no vax hanno usato il pretesto per scagliarsi contro il vaccino commentando il post a riguardo che Milva aveva pubbicato su Facebook, invitando tutti alla responsabilità e a vaccinarsi “per tornare alla vita di prima”.

Foto: Kikapress