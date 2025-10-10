Milano, cosa fare (anche gratis) dal 10 al 12 Ottobre: tutti gli eventi
Il secondo weekend di ottobre è arrivato a per chi resterà a Milano sarà possibile immergersi in una lunga serie di eventi, molti dei quali gratuiti. Dal centro storico ai quartieri più vivaci, la città si animerà con aperture speciali, rassegne, esperienze interattive e manifestazioni che raccontano una Milano sempre più aperta, curiosa e creativa. Scopriamone 5 da non perdere!
Giornate FAI d’autunno 2025
Sabato 11 e domenica 12 ottobre tornano le Giornate FAI d’Autunno, occasione unica per scoprire i tesori nascosti della città. A Milano sarà possibile visitare luoghi solitamente chiusi al pubblico come Palazzo Litta, Casa Corbellini Wassermann e la Torre Gioia 22, con visite guidate e volontari del Fondo Ambiente Italiano pronti a raccontarne la storia e l’architettura.
Milano Wine Week
Fino a domenica, la città diventa la capitale del vino con la Milano Wine Week. Degustazioni, masterclass e incontri tra produttori e appassionati animeranno i quartieri di Brera, Porta Romana e CityLife. È la più grande manifestazione non fieristica d’Italia dedicata al vino!
La città senza porte
Nel Municipio 4, tra Corvetto, Rogoredo e Porto di Mare, prende vita la rassegna La città senza porte, un festival diffuso che porta il teatro nei cortili, nei mercati e nelle piazze. Gli spettacoli gratuiti mirano a trasformare gli spazi quotidiani in palcoscenici a cielo aperto, offrendo a tutti la possibilità di vivere l’arte in modo partecipato e comunitario.
Step FuturAbility District
Per chi ama l’innovazione, il weekend è l’occasione perfetta per visitare Step FuturAbility District, lo spazio esperienziale creato da Fastweb in piazza Adriano Olivetti. Un “viaggio nel futuro” tra installazioni interattive e percorsi multimediali che raccontano la trasformazione digitale e il modo in cui la tecnologia sta cambiando la nostra vita quotidiana.
Da grande farò il pompiere
Domenica 12 ottobre la caserma dei Vigili del Fuoco di via Messina apre le sue porte per “Da grande farò il pompiere”, un evento amatissimo da famiglie e bambini. I più piccoli potranno provare simulazioni, scoprire i mezzi d’intervento e incontrare i veri pompieri, in una giornata che unisce gioco, educazione e solidarietà.
