Milano, cosa fare (anche gratis) dal 10 al 12 Ottobre: tutti gli eventi

Sabato 11 e domenica 12 ottobre tornano le Giornate FAI d’Autunno, occasione unica per scoprire i tesori nascosti della città. A Milano sarà possibile visitare luoghi solitamente chiusi al pubblico come Palazzo Litta, Casa Corbellini Wassermann e la Torre Gioia 22, con visite guidate e volontari del Fondo Ambiente Italiano pronti a raccontarne la storia e l’architettura.

Photo Credits: Shutterstock