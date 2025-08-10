Milano segreta: la Strada degli Gnomi e le case da favola dietro la Stazione Centrale

Gli “igloo” di via Lepanto hanno un diametro di 7,5 metri e un’altezza di 3, per circa 45 metri quadri interni, a cui si aggiunge lo spazio del giardinetto privato. La pianta originaria prevedeva ingresso, bagno, due camere e cucina, ma ogni abitante ha personalizzato gli spazi a suo piacimento.

Photo credits: Renato Ricciardi