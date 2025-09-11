Un’istituzione che resiste al tempo

Il liceo ha formato nel tempo una lunga lista di ex studenti celebri: scrittori, musicisti, politici e artisti che hanno lasciato il segno nella cultura italiana. Da Alessandro Manzoni a Paolo Grassi, da Carlo Emilio Gadda a Walter Tobagi. E ancora Franca Valeri e Dargen Damico. Frequentare il Parini significava – e significa ancora oggi – entrare in un ambiente stimolante, in cui la tradizione incontra la capacità di preparare al futuro. È uno dei motivi per cui il liceo è rimasto un punto di riferimento costante nel panorama educativo milanese.

Foto: Pixabay