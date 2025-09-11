Un’istituzione che resiste al tempo
Nel cuore di Milano si trova una delle scuole più antiche d’Italia: il Liceo Classico Giuseppe Parini. Fondato nei primi anni del 1600 come collegio dei Gesuiti, è un luogo che ha visto passare generazioni di studenti, trasformandosi insieme alla città ma mantenendo intatto il suo prestigio. Oggi rappresenta una vera e propria istituzione culturale, simbolo dell’eccellenza scolastica milanese.
Foto: Shutterstock
Dai calamai agli smartphone
Nei secoli, i corridoi del Parini hanno accolto migliaia di giovani, accompagnandoli tra lezioni di greco, latino e filosofia. Dalle penne intinte nell’inchiostro ai tablet di ultima generazione, gli strumenti sono cambiati, ma il rito del primo giorno di scuola è rimasto lo stesso. Le mura raccontano storie di epoche diverse, dalla dominazione spagnola al boom economico, fino alla Milano dinamica e moderna di oggi.
Foto: Pixabay
Ex studenti illustri e un’eredità viva
Il liceo ha formato nel tempo una lunga lista di ex studenti celebri: scrittori, musicisti, politici e artisti che hanno lasciato il segno nella cultura italiana. Da Alessandro Manzoni a Paolo Grassi, da Carlo Emilio Gadda a Walter Tobagi. E ancora Franca Valeri e Dargen Damico. Frequentare il Parini significava – e significa ancora oggi – entrare in un ambiente stimolante, in cui la tradizione incontra la capacità di preparare al futuro. È uno dei motivi per cui il liceo è rimasto un punto di riferimento costante nel panorama educativo milanese.
Foto: Pixabay
Un piccolo museo nascosto
Tra le particolarità più affascinanti del Parini c’è la presenza di banchi storici, archivi antichi e documenti che risalgono al Seicento. Alcune aule conservano arredi originali, testimonianze tangibili di un passato che la scuola protegge e valorizza. Passeggiare nei suoi spazi significa fare un viaggio nel tempo, tra storia e innovazione, senza mai perdere di vista il valore dell’istruzione.
Foto: Pixabay
Le scuole più esclusive di Milano
Se il Parini è un’icona storica, Milano ospita anche istituti conosciuti per la loro esclusività. Tra questi spiccano la St. Louis School, con rette che possono superare i 23.000 € l’anno, l’Istituto Leone XIII, celebre per la sua storia e le strutture di eccellenza, e la Fondazione Sacro Cuore, apprezzata per l’offerta formativa e i progetti internazionali.
Qui, oltre alla qualità dell’insegnamento, conta anche il contesto sociale, il network e le opportunità che queste scuole offrono, rendendole una scelta di prestigio per le famiglie più facoltose.
Foto: Pixabay