Milano, il luogo più macabro della città è un santuario: le pareti sono ricoperte da vere ossa

Ma voi lo sapevate che Milano non è solo vivacità e operosità e che, nel cuore della città, si trova un luogo in grado di spaventare tutti a causa del fascino macabro che nasconde? La sua arte barocca si intreccia al mistero nella morte. E no, non è nulla di particolarmente esoterico, anzi! È un santuario che, dietro la sua austerità, custodisce una cappella unica al mondo: un muro di ossa che decora le sue pareti, come farebbero normalmente mosaici o affreschi. E le ossa sono davvero umane, disposte con cura in quello che è un incrocio di simboli, memoria e fede.

LEGGI ANCHE:– Gita fuori porta Milano con brivido? La Terrazza del Brivido che ti fa camminare nel vuoto — non crederai ai tuoi occhi!

Photo Credits: Shutterstock