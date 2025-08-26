Milano, il luogo più macabro della città è un santuario: le pareti sono ricoperte da vere ossa
Ma voi lo sapevate che Milano non è solo vivacità e operosità e che, nel cuore della città, si trova un luogo in grado di spaventare tutti a causa del fascino macabro che nasconde? La sua arte barocca si intreccia al mistero nella morte. E no, non è nulla di particolarmente esoterico, anzi! È un santuario che, dietro la sua austerità, custodisce una cappella unica al mondo: un muro di ossa che decora le sue pareti, come farebbero normalmente mosaici o affreschi. E le ossa sono davvero umane, disposte con cura in quello che è un incrocio di simboli, memoria e fede.
San Bernardino alle Ossa, la chiesa dei morti
Il santuario di San Bernardino alle Ossa, in piazza Santo Stefano, è conosciuto da secoli come “San Bernardino ai Morti”. La sua fama è legata alla sua cappella secentesca: un ossario in stile barocco dove migliaia di teschi e tibie umani compongono croci, cornici e fregi architettonici che ancora oggi colpiscono i visitatori.
L’arte barocca tra fede e ‘memento mori’ a San Bernardino alle Ossa
All’interno della cappella, la volta è affrescata dal pittore veneto Sebastiano Ricci con il Trionfo di anime in un volo di angeli (1695). Intorno, la gloria di Maria, Sant’Ambrogio, San Sebastiano e San Bernardino da Siena veglia su chi entra, rendendo il contrasto con le ossa un potente richiamo al “memento mori”.
Da dove vengono quelle ossa?
Le ossa della cappella di San Bernardino alle Ossa provengono dall’antico cimitero dell’ospedale del Brolo, chiuso nel 1652, e da altri camposanti cittadini soppressi. Sono quindi parte del corpo di pazienti, religiosi, condannati e nobili: tutti trovano posto in questa cornice sacra, trasformata in un simbolo di pietosa conservazione e di dialogo tra arte e morte.
La leggenda della bambina che balla
Una delle leggende più macabre legate alla cappella narra che il 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti, le ossa di una bambina poste vicino all’altare tornino a muoversi, trascinando in una macabra danza gli altri scheletri.
