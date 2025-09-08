Milano: terza metropoli europea per milionari

Dopo la pandemia, Milano ha registrato una delle riprese economiche più solide: +8,7% di PIL tra il 2019 e il 2023, superando città come Amsterdam, Berlino, Londra e Parigi. Il mix vincente per attrarre i super-ricchi è quindi bifocale: vantaggio fiscale grazie alla flat-tax “attira-Paperoni” plus ecosistema di eccellenza tra business, cultura, moda e servizi. Da qui la scelta di oltre 115.000 milionari di trasferirsi a Milano.

Foto: Pixabay