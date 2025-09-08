Milano: terza metropoli europea per milionari
Milano è ora la terza città d’Europa per numero di persone con un patrimonio superiore al milione di dollari, superata solo da Londra e Parigi. La presenza di oltre 115.000 milionari e 17 miliardari conferma quanto la città attragga individui ad alto reddito.
Foto: Pixabay
Un boom inarrestabile
Negli ultimi dieci anni (2014–2024) la presenza dei super-ricchi è aumentata del 24%, portando Milano all’11° posto mondiale tra le città più desiderabili per i Paperoni.
Foto: Pixabay
“Attira-Paperoni”, la leva fiscale
Un fattore chiave è la misura fiscale introdotta nel 2017 con la legge di Bilancio varata dall’allora governo Renzi, nota come “attira-Paperoni”. Essa consente ai nuovi residenti con redditi esteri elevati di pagare un’imposta fissa di 100.000 € l’anno per 15 anni, invece dell’Irpef progressiva (dal 2025 l’imposta sale a 200.000 €).
Foto: Pixabay
Moda, business e lifestyle: un mix irresistibile
Milano non attira solo per la fiscalità agevolata: è capofila globale nella moda, nel design e nel business, con eventi mondiali come il Salone del Mobile, Fashion Week e una forte reputazione internazionale.
Foto: Pixabay
La crescita economica post-pandemica
Dopo la pandemia, Milano ha registrato una delle riprese economiche più solide: +8,7% di PIL tra il 2019 e il 2023, superando città come Amsterdam, Berlino, Londra e Parigi. Il mix vincente per attrarre i super-ricchi è quindi bifocale: vantaggio fiscale grazie alla flat-tax “attira-Paperoni” plus ecosistema di eccellenza tra business, cultura, moda e servizi. Da qui la scelta di oltre 115.000 milionari di trasferirsi a Milano.
Foto: Pixabay