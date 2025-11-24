Milano, il luogo segreto dove Ornella Vanoni si nascondeva: “qui sparivo da tutti”. Il posto nascosto che amava di più

C’è una Milano che, lontana dalle luci e dalle cartoline, è fatta di vicoli raccolti e angoli domestici. È qui che Ornella Vanoni trovava rifugio, lontano da interviste, telefonate e riflettori. Un luogo che per lei era piccola tana emotiva dove poteva “sparire da tutti” senza spiegazioni. In quel posto, tra strade familiari e abitudini silenziose, la diva si faceva di nuovo Ornella: libera di ascoltare gli odori della città, osservare la gente e restare invisibile agli occhi del mondo. Ma dove si trova questo luogo?

Photo Credits: Kikapress