Altro che Duomo: 3 luoghi segreti di Milano da visitare in estate

Il Duomo di Milano è il simbolo della città ed è un elemento grazie al quale la città si ricopre di lustro in Italia e nel mondo, ma dietro le guglie della cattedrale si nascondono storie e luoghi che pochi conoscono davvero. D’estate, con la città meno affollata e decisamente più vivibile, possiamo trovare il momento perfetto per andare oltre i classici itinerari turistici e scoprire tre angoli sorprendenti e suggestivi della città meneghina.

Photo Credits: Shutterstock