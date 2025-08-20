Altro che Duomo: 3 luoghi segreti di Milano da visitare in estate
Il Duomo di Milano è il simbolo della città ed è un elemento grazie al quale la città si ricopre di lustro in Italia e nel mondo, ma dietro le guglie della cattedrale si nascondono storie e luoghi che pochi conoscono davvero. D’estate, con la città meno affollata e decisamente più vivibile, possiamo trovare il momento perfetto per andare oltre i classici itinerari turistici e scoprire tre angoli sorprendenti e suggestivi della città meneghina.
Il chiodo della Croce tra le guglie
All’interno del Duomo, ad esempio, è custodita una reliquia unica: un chiodo che, secondo la tradizione, appartenne alla Croce di Cristo. Viene mostrato ai fedeli ogni settembre con un rituale ideato da Leonardo da Vinci.
Il cimitero delle ossa nel cuore di Milano
A pochi passi dal centro si trova la chiesa di San Bernardino alle Ossa, con la sua cappella interamente decorata da teschi e ossa umane. Un luogo dal fascino macabro e sorprendente, che riporta a una Milano medievale spesso dimenticata.
La “Cappella Sistina” di Milano
Nella chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore si nasconde un capolavoro rinascimentale che pochi conoscono. Le pareti affrescate nel Cinquecento offrono uno spettacolo di colori e dettagli straordinari, tanto da valergli il soprannome di “Cappella Sistina di Milano”.
