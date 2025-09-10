Milano, la città che incanta Hollywood

Negli ultimi anni, Milano ha conquistato Hollywood. Le sue atmosfere sofisticate, l’eleganza dei quartieri storici e la modernità delle sue architetture hanno attirato produzioni internazionali. Ora è il turno di “Il Diavolo Veste Prada 2”, che porta il mondo della moda davanti all’obiettivo e sceglie Brera come simbolo della sua anima chic. Non è un caso: Milano rappresenta perfettamente la fusione tra potere, stile e business che Hollywood ama raccontare.

Foto: Shutterstock