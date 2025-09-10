Milano, la città che incanta Hollywood
Milano non è solo la capitale della moda e del design, ma un grande set cinematografico a cielo aperto. Negli anni, le sue strade, piazze e quartieri hanno fatto da sfondo a film iconici, italiani e internazionali. Oggi torna sotto i riflettori grazie a “Il Diavolo Veste Prada 2”, che nel 2025 sceglie Brera come cuore pulsante delle riprese, trasformando il quartiere in un set glamour dove moda e cinema si incontrano.
Foto: Shutterstock
Milano, città da film
Con i suoi scenari unici, Milano si presta a raccontare mille storie diverse. Dalla modernità dei grattacieli di Porta Nuova alle atmosfere vintage dei Navigli, dalla maestosità del Duomo al fascino bohémien di Brera, la città incarna un mix perfetto di tradizione e innovazione. Questa versatilità l’ha resa un punto di riferimento per registi italiani e internazionali, che la scelgono sempre più spesso come set di produzioni cinematografiche.
Foto: Shutterstock
I luoghi iconici del cinema a Milano
Alcuni angoli di Milano sono diventati immortali grazie al grande schermo:
-
Stazione Centrale – Celebre scena con Totò e Peppino in Totò, Peppino e… la malafemmena (1956).
-
Corso Vittorio Emanuele II – Renato Pozzetto guida un trattore in Il ragazzo di campagna (1984).
-
Piazza Mercanti – Location storica di Chiedimi se sono felice (2000) di Aldo, Giovanni e Giacomo.
-
Idroscalo – Trasformato da Visconti in un luogo di tensione in Rocco e i suoi fratelli (1960).
-
Le Varesine – Il luna park di Maledetto il giorno che t’ho incontrato (1992) con Carlo Verdone.
-
Via Valvassori Peroni – La baraccopoli poetica di Miracolo a Milano (1951) di De Sica.
Milano e la nuova Hollywood
Negli ultimi anni, Milano ha conquistato Hollywood. Le sue atmosfere sofisticate, l’eleganza dei quartieri storici e la modernità delle sue architetture hanno attirato produzioni internazionali. Ora è il turno di “Il Diavolo Veste Prada 2”, che porta il mondo della moda davanti all’obiettivo e sceglie Brera come simbolo della sua anima chic. Non è un caso: Milano rappresenta perfettamente la fusione tra potere, stile e business che Hollywood ama raccontare.
Foto: Shutterstock
“Il Diavolo Veste Prada 2”: Milano protagonista
Dal 6 al 18 ottobre 2025, Milano ospiterà parte delle riprese del sequel con Meryl Streep, Anne Hathaway ed Emily Blunt. Il quartiere di Brera sarà il centro delle scene principali, ma altre location iconiche verranno coinvolte, trasformando la città in un set internazionale. La scelta di Milano durante la Fashion Week non è casuale: la produzione punta a catturare l’energia reale della città, rendendo ogni fotogramma autentico.
Foto: Shutterstock