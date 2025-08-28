Milano insolita: i posti segreti da non perdere durante le Olimpiadi

Il prossimo febbraio, Milano – già capitale italiana della moda e del design – diventerà insieme a Cortina d’Ampezzo il centro dello sport mondiale con le Olimpiadi invernali. E, per questo, si prepara ad accogliere visitatori da tutto il mondo. Ma oltre ai must da visitare, la città custodisce anche dei luoghi insoliti e sorprendenti, perfetti per chi vuole vivere un’esperienza diversa e per certi versi inedita. Tra angoli nascosti, giardini segreti e arte urbana, andiamo alla scoperta del volto meno conosciuto del capoluogo lombardo.

Photo Credits: Shutterstock