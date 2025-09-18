Milano Fashion Week 2025: street style, eventi e mostre per viverla anche senza invito

Archivi storici, musei di design e installazioni site-specific animano Milano durante la MFW. Maison e spazi culturali aprono percorsi che raccontano decenni di stile o dialoghi con arte e architettura. Sono tappe perfette per vivere la moda come esperienza culturale e visiva, tra icone e allestimenti instagrammabili.

Photo Credits: Shutterstock