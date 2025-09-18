Milano Fashion Week 2025: street style, eventi e mostre per viverla anche senza invito
Tutto è pronto per la Milano Fashion Week 2025: dal 23 al 29 settembre la capitale della moda si accenderà di flash, passerelle improvvisate e vetrine trasformate in set. La Fashion Week dedicata alle collezioni donna Primavera/Estate 2026, però, non è solo per chi ha un invito o un pass d’accesso: la città intera diventerà una sfilata a cielo aperto, tra street style, mostre, installazioni e angoli perfetti per i tuoi scatti. Ma cosa si può fare per viverla al meglio? Scopriamolo insieme.
Street style Milano Fashion Week 2025: la passerella è in strada
Nel Quadrilatero della moda, Tortona e Duomo sono i luoghi dove i look più vari si incontrano con l’obiettivo dei fotografi. L’arte è qui in grado cogliere gli istanti prima e dopo gli show, con outfit audaci che trasformano i marciapiedi in spontanee runway. Un gioco di stili che regala ispirazione anche senza sedersi in prima fila. E che chiunque può ammirare senza pagare alcun biglietto.
Mostre e installazioni: la moda oltre le sfilate
Archivi storici, musei di design e installazioni site-specific animano Milano durante la MFW. Maison e spazi culturali aprono percorsi che raccontano decenni di stile o dialoghi con arte e architettura. Sono tappe perfette per vivere la moda come esperienza culturale e visiva, tra icone e allestimenti instagrammabili.
Fashion Hub: il cuore dei nuovi talenti
Palazzo Giureconsulti diventa il laboratorio creativo della Fashion Week, con talk, showcase e installazioni dedicate ai designer emergenti. Non serve sempre un invito: alcune attività sono aperte al pubblico e raccontano il lato più fresco e sperimentale della moda. È qui che nascono le firme del futuro.
Milano Fashion Week 2025: tutte le sfilate da non perdere, i debutti e l’omaggio ad Armani
Quelli della Milano Fashion Week 2025 saranno sette giorni che resteranno nella storia: ospiteranno l’ultima passerella di Giorgio Armani, coincisa con i 50 anni del brand, in quello che è già stato annunciato come il momento più emozionante. Ma la settimana accende anche i riflettori sui debutti più attesi: Demna per Gucci, Louise Trotter da Bottega Veneta, Dario Vitale da Versace e Simone Bellotti da Jil Sander. Una Fashion Week speciale, nella quale si intrecciano memoria, rinascita e futuro.
