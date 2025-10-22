A Milano non ci sono solo musei, ecco dove puoi dormire (letteralmente) dentro l’arte
Milano non è solo la capitale della moda o la città dei musei: è anche un luogo dove l’arte si vive 24 ore su 24. In alcuni hotel e dimore storiche, ogni stanza diventa un’installazione d’arte, ogni corridoio una galleria. Puoi dormire tra tele e sculture, fino ad accorgerti che il confine tra ospitalità e creatività si dissolve completamente. Ma quali sono i luoghi più speciali, nei quali si può davvero dormire dentro un capolavoro?
Casa Cipriani
Partiamo dal sontuoso Palazzo Bernasconi, all’interno del quale Casa Cipriani unisce il lusso di un members club all’intensità di una galleria d’arte contemporanea. L’esposizione Arte a Casa raccoglie 29 artisti italiani e internazionali — da Monica Bonvicini a Lucio Fontana, da Letizia Battaglia a William Kentridge — trasformando hall, ristorante e sale private in un museo diffuso. Gli ospiti possono scoprire opere iconiche, partecipare a talk e vivere la bellezza come parte della quotidianità.
Galleria Vik Milano – Townhouse Galleria
Situata nel cuore della Galleria Vittorio Emanuele II, la Galleria Vik Milano è un unicum nel mondo dell’hôtellerie. Ogni camera è un progetto site-specific curato da artisti e designer internazionali, e l’intero edificio — cinque piani, ristorante incluso — è una mostra permanente. Le opere sono tutte in vendita: soggiornare qui significa vivere in un museo vivente, dove puoi letteralmente “comprare la stanza dei tuoi sogni”.
Palazzo Chizzola, Brescia
Inserito tra le Esperienze artistiche di Airbnb in collaborazione con Art Basel, Palazzo Chizzola a Brescia è una dimora cinquecentesca che accoglie gli ospiti tra soffitti alti, pareti affrescate e tele di ogni forma e dimensione. Ogni stanza racconta un frammento di storia e invita a muoversi come in una collezione museale. Un soggiorno che non è solo un’esperienza di comfort, ma un viaggio sensoriale nel cuore del Rinascimento lombardo contemporaneamente reinterpretato.
