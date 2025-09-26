Weekend a Milano, 5 eventi da non perdere sabato 27 e domenica 28 settembre

Per chi ama muoversi e scoprire nuove discipline, lcon lo Sport & Fun Experience Village a Darsena diventa un villaggio dello sport con campi da gioco, pareti da arrampicata e simulatori virtuali. I visitatori potranno mettersi alla prova con istruttori esperti e incontrare campioni olimpici in un’atmosfera di festa e inclusione. Un evento perfetto per famiglie e appassionati di fitness.

Photo Credits: Shutterstock