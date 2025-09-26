Weekend a Milano, 5 eventi da non perdere sabato 27 e domenica 28 settembre
Siamo già arrivati all’ultimo weekend di settembre che, però, anche se l’estate è ormai un ricordo sempre più lontano, si preannuncia ricco di appuntamenti imperdibili per tutti i gusti: arte, musica, sport, moda e gastronomia, Milano, dai quartieri storici alle periferie creative, offre tantissimi eventi ed esperienze da vivere e ricordare. Andiamo alla scoperta di cinque eventi da non perdere.
Photo Credits: Shutterstock
Sport & Fun Experience Village in Darsena
Per chi ama muoversi e scoprire nuove discipline, lcon lo Sport & Fun Experience Village a Darsena diventa un villaggio dello sport con campi da gioco, pareti da arrampicata e simulatori virtuali. I visitatori potranno mettersi alla prova con istruttori esperti e incontrare campioni olimpici in un’atmosfera di festa e inclusione. Un evento perfetto per famiglie e appassionati di fitness.
Photo Credits: Shutterstock
Giornate Europee del Patrimonio: musei a 1 euro
Questo week-end torna anche l’appuntamento con le Giornate Europee del Patrimonio, occasione unica per visitare i musei statali di Milano al costo simbolico di un euro, per un fine settimana dedicato alla cultura, tra capolavori artistici e percorsi guidati, che celebra lo scambio tra i popoli e il valore condiviso del patrimonio culturale.
Photo Credits: Shutterstock
Mostra “Milano, per amore” in Pinacoteca di Brera
La mostra “Milano, per amore” della Pinacoteca di Brera è un tributo al genio di Giorgio Armani nella prima mostra interamente dedicata al suo stile e alla sua eredità artistica. Oltre 120 abiti raccontano la visione raffinata e senza tempo del celebre stilista.
Photo Credits: Shutterstock
Festival della Carbonara vs Cucina Greca
Ad Abbiategrasso si celebra invece la sfida più gustosa del weekend: il Festival della carbonara vs. cucina greca. Un percorso gastronomico tra i piatti iconici della tradizione romana e i sapori mediterranei, con stand, degustazioni e musica.
Mostra “Harry Potter: The Exhibition” al The Mall
Al The Mall potrai vivere invece “Harry Potter: The Exhibition”: un’esperienza immersiva nel mondo del mago più famoso di sempre. Tra installazioni interattive e ambienti scenografici, i visitatori potranno scoprire oggetti di scena, costumi e creature magiche della saga.
Photo Credits: Shutterstock
Milano Fashion Week: tutti i pop-up dove poter prendere gli omaggi più interessanti legati all’evento
In occasione della Milano Fashion Week, la città si anima con pop-up esclusivi e gift experience imperdibili. In Corso Venezia, davanti al Museo di Storia Naturale, Lumina regala un raffinato ombrello trasparente e un foulard d’autore, tra i gadget più ambiti della settimana. Un piccolo rito glam per immergersi nell’atmosfera fashion milanese.
Photo Credits: Shutterstock