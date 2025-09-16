Milano, nel Cenacolo di Leonardo Da Vinci manca un dettaglio importantissimo (e nessuno se ne accorge mai)

L’assenza del calice ha però acceso fantasie e speculazioni esoteriche nel corso dei secoli. Dal mito dei Templari fino alle teorie rese celebri dal romanzo Il Codice da Vinci, il Graal è stato interpretato come centro di simboli e segreti nascosti. In realtà, le fonti storiche e artistiche ci dicono che Da Vinci non intese celare misteri, ma dare centralità all’uomo e alla forza dei sentimenti, trasformando il Cenacolo in un’opera universale e senza tempo.

Photo Credits: Shutterstock