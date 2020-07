Michelle Hunziker svela il segreto della sua bellezza

Madre Natura è stata particolarmente generosa con Michelle Hunziker. Le ha donato un bel viso e un corpo invidiabile. E la showgirl svizzera è molto attenta alla sua bellezza che, accompagnata dalla sua innata ironia, la rende una delle donne più ammirate amate del mondo dello spettacolo. Ma come fa a mantenersi in forma a 43 anni e dopo 3 gravidanze? Il segreto lo ha svelato lei stessa in una intervista a Oggi.

LEGGI ANCHE: — Michelle Hunziker preferisce Aurora alle altre due figlie? Scoppia il putiferio sui social. Lei risponde così

Foto: Kikapress