Se la popolarità di un personaggio famoso si misura in numero di followers, in Italia non c’è storia per Chiara Ferragni, che viaggia spedita a quota 22.4 milioni di seguaci, ma tra le new entry che danno uno scossone alla classifica troviamo Michele Morrone che ruba la scena addirittura a Belen Rodriguez.

Foto: Kikapress