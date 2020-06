L.A., Elisabetta Canalis fra paura e vergogna

View this post on Instagram

Onestamente come mamma di una bambina bianca in America oggi mi sento molto in imbarazzo. Mi sento in colpa quando cammino per strada per qualcosa che non ho fatto e che non farei mai perché lo considero folle e contro la mia natura. Ci sono persone della mia stessa etnia che dopo anni di belle parole contro il razzismo continuano a creare un baratro insanabile tra le persone e questo sfocia solo in odio e violenza. Quello che sta succedendo in queste ore è INACCETTABILE e non so neanche come spiegarlo a mia figlia visto che proprio lei non sa cosa questi sentimenti significhino. Mi vergogno per il tempo passato decidendo se arrestare #derekchauvin fosse giusto o no. Mi vergogno perché l’informazione sta sfruttando politicamente questa situazione che dovrebbe immediatamente portare ad una riforma all’interno della Polizia. Penso che se fossi la mamma di un bambino di colore oggi, ed ho avuto la percezione di esserlo per un breve periodo, posso dirvi solo che avrei paura perché so che in qualsiasi situazione lui si possa trovare, la sua vita sarebbe molto più a rischio di quella di Skyler. È un triste dato di fatto. Ah, nel caso avessi creato confusione nelle mie story vorrei dire che quelli che protestano non sono sempre quelli che saccheggiano e quelli che stanno saccheggiando, NON sono quelli che stanno VERAMENTE protestando. Non lasciamo che questo omicidio duri il tempo di un hashtag. #georgefloyd