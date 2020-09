Elettra Lamborghini furiosa su Instagram

Elettra Lamborghini arriva a Gardaland e si mostra su Instagram entusiasta come una bimba. La cantante, che sta per convolare a nozze nei prossimi giorni, ha tenuto a specificare che si trova nel noto parco divertimenti per lavoro. Sta infatti registrando un programma e proprio per questo ha risposto a muso duro a chi ha insinuato che non stesse rispettando le misure anti-Covid.

Foto: Kikapress