Una stazione che è anche un museo
A Roma puoi prendere la metropolitana e ritrovarti davanti a reperti archeologici millenari. Non è un museo tradizionale, ma la stazione Colosseo-Fori Imperiali della Metro C, che ha appena conquistato il Premio nazionale In/Architettura 2026. Ecco cosa la rende così speciale.
Il premio che porta Roma sul podio dell'architettura
La stazione Colosseo-Fori Imperiali ha vinto il Premio nazionale In/Architettura 2026 nella categoria dedicata agli interventi di nuova costruzione. La giuria ha premiato un progetto capace di mettere insieme innovazione, architettura contemporanea e valorizzazione del patrimonio archeologico.
Quattro livelli sotto terra
La stazione, inaugurata il 16 dicembre 2025, si sviluppa su quattro piani interrati e raggiunge una profondità superiore ai 30 metri. Gli spazi si estendono per circa 5.500 metri quadrati: una vera infrastruttura sotterranea nel cuore della Capitale.
Qui i reperti archeologici fanno parte del viaggio
La particolarità più sorprendente? Durante gli scavi sono emersi numerosi reperti archeologici, che oggi sono stati integrati in un’esposizione permanente all’interno della stazione. I passeggeri possono così incontrare testimonianze del passato mentre attraversano gli spazi della metropolitana.
Quando archeologia e metropolitana si incontrano
Il progetto trasforma una normale fermata in un luogo di scoperta. L’allestimento museale è stato progettato dal Dipartimento di Architettura della Sapienza e curato dal Parco Archeologico del Colosseo. Un modo diverso di raccontare la storia di Roma, senza separarla dalla vita quotidiana.
Un riconoscimento anche internazionale
Il Premio In/Arch non è l’unico traguardo raggiunto dalla stazione. Il progetto era già stato candidato al Prix Versailles di Parigi, importante riconoscimento internazionale dedicato all’architettura e al design.
Una nuova idea di trasporto pubblico
La stazione Colosseo-Fori Imperiali dimostra che un’infrastruttura moderna può dialogare con la storia senza cancellarla. Nel cuore dell’area archeologica più celebre di Roma, anche un semplice viaggio in metro può diventare un’occasione per conoscere il patrimonio della città.